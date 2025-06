Feu de la Saint Jean Plaine-de-Walsch 5 juillet 2025 19:00

L’amicale des Sapeurs Pompiers de Plaine de Walsch organise son traditionnel feu de la Saint Jean. Venez en prendre plein les yeux ! Buvette et pizza-flamm sur place.Tout public

Rue des Roses Salle polyvalente

Plaine-de-Walsch 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 25 14 03

English :

The Plaine de Walsch fire department is organizing its traditional Saint John’s bonfire. Come and enjoy! Refreshment bar and pizza-flamm on site.

German :

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Plaine de Walsch organisiert sein traditionelles Johannisfeuer. Kommen Sie und lassen Sie es sich schmecken! Getränke und Pizza-Feuer vor Ort.

Italiano :

I vigili del fuoco della Plaine de Walsch organizzano il tradizionale falò di San Giovanni. Venite a vedere di persona! Bar e pizza-flamm sul posto.

Espanol :

Los bomberos de la Plaine de Walsch organizan su tradicional hoguera de San Juan. Venga y compruébelo usted mismo Bar y pizza-flam en el lugar.

