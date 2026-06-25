Plaine-de-Walsch

Feu de la Saint Jean

Rue des Roses Salle polyvalente Plaine-de-Walsch Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

L’amicale des Sapeurs Pompiers de Plaine de Walsch organise son traditionnel feu de la Saint Jean. Venez en prendre plein les yeux ! Buvette et restauration sur place.Tout public

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Rue des Roses Salle polyvalente Plaine-de-Walsch 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 25 14 03

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English :

The Plaine de Walsch Firefighters’ Association is hosting its traditional St. John’s Day bonfire. Come and be amazed! Refreshments and food will be available on site.

L’événement Feu de la Saint Jean Plaine-de-Walsch a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG