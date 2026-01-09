Feu de la Saint-Jean Rombach-le-Franc
Feu de la Saint-Jean Rombach-le-Franc samedi 13 juin 2026.
Feu de la Saint-Jean
Rombach-le-Franc Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Rejoignez les Prima Bon pour une soirée chaleureuse autour du feu de la Saint-Jean, animée par DJ Fristi, avec buvette et petite restauration sur place !
Rejoignez les Prima Bon pour une soirée chaleureuse autour du feu de la Saint-Jean, animée par DJ Fristi, avec buvette et petite restauration sur place ! .
Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 90 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join the Prima Bon for a warm evening around the Midsummer fire, with DJ Fristi and refreshments and snacks on site!
L’événement Feu de la Saint-Jean Rombach-le-Franc a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du Val d’Argent