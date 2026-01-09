Feu de la Saint-Jean

Rombach-le-Franc Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Rejoignez les Prima Bon pour une soirée chaleureuse autour du feu de la Saint-Jean, animée par DJ Fristi, avec buvette et petite restauration sur place !

Rejoignez les Prima Bon pour une soirée chaleureuse autour du feu de la Saint-Jean, animée par DJ Fristi, avec buvette et petite restauration sur place ! .

Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 90 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the Prima Bon for a warm evening around the Midsummer fire, with DJ Fristi and refreshments and snacks on site!

L’événement Feu de la Saint-Jean Rombach-le-Franc a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du Val d’Argent