Feu de la Saint-Jean Rue de l’Étang Saint-Laurent-d’Andenay samedi 20 juin 2026.

Saint-Laurent-d’Andenay

Feu de la Saint-Jean

Rue de l’Étang Les berges du lac Saint-Laurent-d’Andenay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les Feux de la Saint-Jean reviennent à Saint-Laurent-d’Andenay !

Rendez-vous le samedi 20 juin a partir de 19h pour une soirée festive, conviviale et chaleureuse !

Repas champêtre

Soirée animée par Multitop

Grand feu de la Saint-Jean

Ambiance garantie entre amis, en famille ou entre voisins !

Réservation recommandée pour le repas champêtre via le QR code présent sur l’affiche.

Venez partager un moment de fête et célébrer ensemble l’arrivée de l’été autour des flammes de la Saint-Jean !

On vous attend nombreux ! .

Rue de l’Étang Les berges du lac Saint-Laurent-d’Andenay 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté T.cecile@hotmail.com

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English : Feu de la Saint-Jean

L’événement Feu de la Saint-Jean Saint-Laurent-d’Andenay a été mis à jour le 2026-06-12 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)