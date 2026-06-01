Saint-Méard-de-Drône

Feu de la Saint-Jean

Plaine des Sports Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Feu de la Saint-Jean à la plaine des sports.

Restauration rapide possible sur place (grillades, frites), sangria offerte par l’association.

Feu de la Saint-Jean à la plaine des sports.

Restauration rapide possible sur place (grillades, frites), sangria offerte par l’association. .

Plaine des Sports Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 07 92 25

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English : Feu de la Saint-Jean

Midsummer bonfire at the Plaine des Sports.

Fast food available on site (grills, French fries), sangria offered by the association.

L’événement Feu de la Saint-Jean Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne