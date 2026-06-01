Feu de la Saint-Jean Saint-Méard-de-Drône
Feu de la Saint-Jean Saint-Méard-de-Drône mercredi 24 juin 2026.
Saint-Méard-de-Drône
Feu de la Saint-Jean
Plaine des Sports Saint-Méard-de-Drône Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Feu de la Saint-Jean à la plaine des sports.
Restauration rapide possible sur place (grillades, frites), sangria offerte par l’association.
Feu de la Saint-Jean à la plaine des sports.
Restauration rapide possible sur place (grillades, frites), sangria offerte par l’association. .
Plaine des Sports Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 07 92 25
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English : Feu de la Saint-Jean
Midsummer bonfire at the Plaine des Sports.
Fast food available on site (grills, French fries), sangria offered by the association.
L’événement Feu de la Saint-Jean Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne