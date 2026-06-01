Feu de la Saint Jean Stade route d’Enveaux Saint-Vincent-de-Cosse

Saint-Vincent-de-Cosse

Feu de la Saint Jean

Stade route d’Enveaux Ancien stade Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pour la quatrième année, les associations de St Vincent de Cosse organisent la traditionnelle soirée du FEU DE LA SAINT JEAN !

Soirée animée par JN’S sur le thème des années 80/90 !

Réservation avant le 9 juin ( places limitées ) .

Stade route d’Enveaux Ancien stade Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 80 54 18

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English : Feu de la Saint Jean

L’événement Feu de la Saint Jean Saint-Vincent-de-Cosse a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir