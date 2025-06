Feu de la Saint-Jean Urbès 21 juin 2025 18:00

Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie! DJ, restauration, buvette, feux d’artifices et allumage des 3 bûchers.

Urbès 68121 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 60 91 mairie.urbes@wanadoo.fr

English :

Celebrate the summer solstice in light around the Midsummer fire. Friendly atmosphere guaranteed! DJ, catering, refreshments, fireworks and lighting of the 3 bonfires.

German :

Feiern Sie die Sommersonnenwende im Lichterglanz rund um das Johannisfeuer. Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert! DJ, Essen, Trinken, Feuerwerk und Anzünden der drei Scheiterhaufen.

Italiano :

Celebrate il solstizio d’estate alla luce del fuoco di mezza estate. Un’atmosfera amichevole garantita! DJ, catering, rinfreschi, fuochi d’artificio e accensione dei 3 falò.

Espanol :

Celebre el solsticio de verano a la luz del fuego. Ambiente agradable garantizado DJ, catering, refrescos, fuegos artificiales y encendido de las 3 hogueras.

