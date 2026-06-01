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Feu de la Saint-Jean Vierville-sur-Mer

Feu de la Saint-Jean Vierville-sur-Mer

Feu de la Saint-Jean Vierville-sur-Mer vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Parking de la Percée

Ville : 14710 Vierville-sur-Mer

Département : Calvados

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vierville-sur-Mer

Feu de la Saint-Jean

Parking de la Percée Vierville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Traditionnel feu de la Saint-Jean allumé au bord de la mer
Le traditionnel feu de la St Jean est allumé pour fêter le solstice d’été.
Nous vous vous accueillerons avec restauration et buvette dans un cadre exceptionnel.   .

Parking de la Percée Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 60 46 81 38  ladlp@mailo.com

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English : Feu de la Saint-Jean

Traditional Midsummer bonfire by the sea

L’événement Feu de la Saint-Jean Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Isigny-Omaha

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