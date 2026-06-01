Feu de la Saint-Jean Vierville-sur-Mer
Feu de la Saint-Jean Vierville-sur-Mer vendredi 26 juin 2026.
Vierville-sur-Mer
Feu de la Saint-Jean
Parking de la Percée Vierville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Traditionnel feu de la Saint-Jean allumé au bord de la mer
Le traditionnel feu de la St Jean est allumé pour fêter le solstice d’été.
Nous vous vous accueillerons avec restauration et buvette dans un cadre exceptionnel. .
Parking de la Percée Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 60 46 81 38 ladlp@mailo.com
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English : Feu de la Saint-Jean
Traditional Midsummer bonfire by the sea
L’événement Feu de la Saint-Jean Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Isigny-Omaha
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