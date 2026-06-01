Vierville-sur-Mer

Feu de la Saint-Jean

Parking de la Percée Vierville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Traditionnel feu de la Saint-Jean allumé au bord de la mer

Le traditionnel feu de la St Jean est allumé pour fêter le solstice d’été.

Nous vous vous accueillerons avec restauration et buvette dans un cadre exceptionnel. .

Parking de la Percée Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 60 46 81 38 ladlp@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu de la Saint-Jean

Traditional Midsummer bonfire by the sea

L’événement Feu de la Saint-Jean Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Isigny-Omaha