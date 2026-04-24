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Feu de la Saint-Jean Wildenstein

Feu de la Saint-Jean Wildenstein samedi 15 août 2026.

Ville : 68820 Wildenstein

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0

Wildenstein

Feu de la Saint-Jean

Wildenstein Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Ambiance conviviale garantie qui clôturera l’habituelle fête de la Myrtille !
Feux d’artifices, restauration, buvette, musique folklorique
Ambiance conviviale garantie qui clôturera l’habituelle fête de la Myrtille !
Feux d’artifices, restauration, buvette, musique folklorique 0  .

Wildenstein 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 28 47  mairie@wildenstein.fr

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English :

A convivial atmosphere guaranteed to round off the traditional Blueberry Festival!
Fireworks, food, refreshments, folk music

L’événement Feu de la Saint-Jean Wildenstein a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin

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