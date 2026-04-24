Feu de la Saint-Jean Wildenstein
Feu de la Saint-Jean Wildenstein samedi 15 août 2026.
Wildenstein
Feu de la Saint-Jean
Wildenstein Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Ambiance conviviale garantie qui clôturera l’habituelle fête de la Myrtille !
Feux d’artifices, restauration, buvette, musique folklorique
Ambiance conviviale garantie qui clôturera l’habituelle fête de la Myrtille !
Feux d’artifices, restauration, buvette, musique folklorique 0 .
Wildenstein 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 28 47 mairie@wildenstein.fr
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English :
A convivial atmosphere guaranteed to round off the traditional Blueberry Festival!
Fireworks, food, refreshments, folk music
L’événement Feu de la Saint-Jean Wildenstein a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin