Wildenstein

Feu de la Saint-Jean

Wildenstein Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Ambiance conviviale garantie qui clôturera l’habituelle fête de la Myrtille !

Feux d’artifices, restauration, buvette, musique folklorique

Ambiance conviviale garantie qui clôturera l’habituelle fête de la Myrtille !

Feux d’artifices, restauration, buvette, musique folklorique 0 .

Wildenstein 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 28 47 mairie@wildenstein.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convivial atmosphere guaranteed to round off the traditional Blueberry Festival!

Fireworks, food, refreshments, folk music

L’événement Feu de la Saint-Jean Wildenstein a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin