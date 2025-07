Feu de la SaintJean Dommartin-lès-Remiremont

Feu de la SaintJean Dommartin-lès-Remiremont samedi 19 juillet 2025.

Feu de la SaintJean

Place des AFN Dommartin-lès-Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-20 02:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Feu de la st jean, buvette et restauration sur place, piste de dance et Pic’EventsTout public

0 .

Place des AFN Dommartin-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 74 89 27 64

English :

Feu de la st jean, refreshments and food on site, dance floor and Pic’Events

German :

Johannisfeuer, Getränke und Essen vor Ort, Tanzfläche und Pic’Events

Italiano :

Falò di San Giovanni, rinfreschi e cibo in loco, pista da ballo e Pic’Events

Espanol :

Hoguera de San Juan, refrescos y comida in situ, pista de baile y Pic’Events

L’événement Feu de la SaintJean Dommartin-lès-Remiremont a été mis à jour le 2025-07-12 par OT REMIREMONT