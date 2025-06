Feu de la St Jean à Aumale – Aumale 28 juin 2025 20:00

Seine-Maritime

Feu de la St Jean à Aumale Etangs de la Villa des Houx Aumale Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Rendez-vous à l’étang de la Villa des Houx à 20h00

Restauration et buvette sur place

Bal populaire suivi du grand feu d’artifice à 23h00.

Infos 06 16 46 36 91 / 06 16 72 74 56

Rendez-vous à l’étang de la Villa des Houx à 20h00

Restauration et buvette sur place

Bal populaire suivi du grand feu d’artifice à 23h00.

Infos 06 16 46 36 91 / 06 16 72 74 56 .

Etangs de la Villa des Houx

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 46 36 91

English : Feu de la St Jean à Aumale

Meet at the Villa des Houx pond at 8:00 p.m

Catering and refreshments on site

Popular ball followed by fireworks at 11:00 p.m.

Info 06 16 46 36 91 / 06 16 72 74 56

German :

Treffpunkt am Teich der Villa des Houx um 20.00 Uhr

Essen und Trinken vor Ort

Volkstanz, gefolgt von einem großen Feuerwerk um 23:00 Uhr.

Infos: 06 16 46 36 91 / 06 16 72 74 56

Italiano :

Ritrovo al laghetto di Villa des Houx alle ore 20.00

Catering e rinfreschi sul posto

Danza popolare seguita da fuochi d’artificio alle 23.00.

Informazioni: 06 16 46 36 91 / 06 16 72 74 56

Espanol :

Encuentro en el estanque de la Villa des Houx a las 20.00 horas

Catering y refrescos in situ

Baile popular seguido de fuegos artificiales a las 23.00 h.

Información: 06 16 46 36 91 / 06 16 72 74 56

L’événement Feu de la St Jean à Aumale Aumale a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle