Aumale

Feu de la St Jean à Aumale

Etangs de la Villa des Houx Aumale Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous à l’étang de la Villa des Houx à 20h00

Restauration et buvette sur place

Bal populaire suivi du grand feu d’artifice à 23h00.

Infos 06 16 46 36 91 06 16 72 74 56 .

Etangs de la Villa des Houx Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 46 36 91

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English : Feu de la St Jean à Aumale

L’événement Feu de la St Jean à Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Aumale Blangy