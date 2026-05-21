Feu de la St Jean à Aumale Aumale
Feu de la St Jean à Aumale Aumale samedi 27 juin 2026.
Aumale
Feu de la St Jean à Aumale
Etangs de la Villa des Houx Aumale Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous à l’étang de la Villa des Houx à 20h00
Restauration et buvette sur place
Bal populaire suivi du grand feu d’artifice à 23h00.
Infos 06 16 46 36 91 06 16 72 74 56 .
Etangs de la Villa des Houx Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 46 36 91
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English : Feu de la St Jean à Aumale
L’événement Feu de la St Jean à Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Aumale Blangy