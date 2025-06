Feu de la St jean à Ste Eulalie d’Olt – Sainte-Eulalie-d’Olt 28 juin 2025 07:00

Venez fêter le feu de la St Jean autour d’un repas.

avec le Comité des Fêtes, les habitants et la Mairie 19h repas des Encaulats (pique-nique partagé et mise à disposition d’un barbecue) + animation musicale et Feu de la St Jean à la tombée de la nuit .

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie steeulaliedolt@causses-aubrac-tourisme.com

English :

Come and celebrate St John’s Day with a meal.

German :

Feiern Sie das Johannisfeuer bei einem Essen.

Italiano :

Venite a festeggiare il giorno di San Giovanni con un pasto.

Espanol :

Ven a celebrar el día de San Juan con una comida.

L’événement Feu de la St jean à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2025-06-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)