Feu de la St-Jean – Bischwihr, 14 juin 2025 07:00, Bischwihr.

Haut-Rhin

Feu de la St-Jean Chemin de Kaysersberg Bischwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Animation par un DJ toute la soirée Petite restauration Feu d’artifice et embrasement du bûcher à 23h

Petite restauration ( Tartes flambées, frites, saucisses, crêpes, buvettes etc ) à partir de 19h animation par un DJ toute la soirée.

Feu d’artifice et embrasement du bûcher à 23 h.

Chemin de Kaysersberg

Bischwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 46 90 58 mergel.benoit@gmail.com

English :

DJ entertainment all evening Light refreshments Fireworks and bonfire at 11 p.m

German :

Unterhaltung durch einen DJ den ganzen Abend Kleine Snacks Feuerwerk und Umarmung des Scheiterhaufens um 23 Uhr

Italiano :

Animazione con DJ per tutta la sera Snack Fuochi d’artificio e falò alle 23.00

Espanol :

Animación con DJ toda la noche Aperitivos Fuegos artificiales y hoguera a las 23.00 horas

