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Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk Lanneplaà

Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk Lanneplaà

Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk Lanneplaà vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Maison pour tous

Ville : 64300 Lanneplaà

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Lanneplaà

Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk

Maison pour tous Lanneplaà Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Concert de la Chorale Mozaïk, animation musicale, buvette et tapas.   .

Maison pour tous Lanneplaà 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 86 20 31 

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English : Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk

L’événement Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk Lanneplaà a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur de Béarn