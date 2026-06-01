Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk Lanneplaà vendredi 26 juin 2026.

Lanneplaà

Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk

Maison pour tous Lanneplaà Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Concert de la Chorale Mozaïk, animation musicale, buvette et tapas. .

Maison pour tous Lanneplaà 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 86 20 31

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English : Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk

L’événement Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk Lanneplaà a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur de Béarn