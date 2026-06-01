Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk Lanneplaà
Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk Lanneplaà vendredi 26 juin 2026.
Lanneplaà
Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk
Maison pour tous Lanneplaà Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Concert de la Chorale Mozaïk, animation musicale, buvette et tapas. .
Maison pour tous Lanneplaà 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 86 20 31
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English : Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk
L’événement Feu de la St Jean et Chorale Mozaïk Lanneplaà a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur de Béarn