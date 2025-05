Feu de la St-Jean – Luigny, 21 juin 2025 19:00, Luigny.

Eure-et-Loir

Feu de la St-Jean Luigny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez participer au feu de la St Jean le samedi 21 juin à Luigny dès 19h !

Soirée festive avec animations, restauration & buvette dès 19h suivie d’un feu d’artifice ) .

Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 66 73 54 33

English :

Come and join in the St John’s bonfire on Saturday 21 June in Luigny from 7pm!

German :

Nehmen Sie am Johannisfeuer am Samstag, den 21. Juni in Luigny ab 19 Uhr teil!

Italiano :

Venite a partecipare al falò di San Giovanni sabato 21 giugno a Luigny dalle 19:00!

Espanol :

Participe en la hoguera de San Juan el sábado 21 de junio en Luigny a partir de las 19.00 horas

L’événement Feu de la St-Jean Luigny a été mis à jour le 2025-05-21 par OT DU PERCHE