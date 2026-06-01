Feu de la St-Jean Viala-du-Pas-de-Jaux
Feu de la St-Jean Viala-du-Pas-de-Jaux samedi 20 juin 2026.
Viala-du-Pas-de-Jaux
Feu de la St-Jean
4 place du Logis Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer la Saint-Jean dans une ambiance festive et conviviale !
Au programme: atelier héraldique, expositions artisanales et de faux-monnayeurs, de quoi plonger petits et grands dans l’atmosphère du Moyen Âge ! La soirée se prolongera autour du traditionnel feu de la Saint-Jean, accompagné de musique.
Une fête en famille, ouverte à tous, à ne pas manquer !
A partir de 15h, à la tour du Viala du Pas de Jaux .
4 place du Logis Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89 latourduviala@templiers-larzac.com
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English :
Come celebrate Saint John’s Day in a festive and friendly atmosphere!
L’événement Feu de la St-Jean Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)