Viala-du-Pas-de-Jaux

Feu de la St-Jean

4 place du Logis Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer la Saint-Jean dans une ambiance festive et conviviale !

Au programme: atelier héraldique, expositions artisanales et de faux-monnayeurs, de quoi plonger petits et grands dans l’atmosphère du Moyen Âge ! La soirée se prolongera autour du traditionnel feu de la Saint-Jean, accompagné de musique.

Une fête en famille, ouverte à tous, à ne pas manquer !

A partir de 15h, à la tour du Viala du Pas de Jaux .

4 place du Logis Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89 latourduviala@templiers-larzac.com

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English :

Come celebrate Saint John’s Day in a festive and friendly atmosphere!

L’événement Feu de la St-Jean Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)