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Feu de la St-Jean Viala-du-Pas-de-Jaux

Feu de la St-Jean Viala-du-Pas-de-Jaux

Feu de la St-Jean Viala-du-Pas-de-Jaux samedi 20 juin 2026.

Adresse : 4 place du Logis

Ville : 12250 Viala-du-Pas-de-Jaux

Département : Aveyron

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Viala-du-Pas-de-Jaux

Feu de la St-Jean

4 place du Logis Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez célébrer la Saint-Jean dans une ambiance festive et conviviale !
Au programme: atelier héraldique, expositions artisanales et de faux-monnayeurs, de quoi plonger petits et grands dans l’atmosphère du Moyen Âge ! La soirée se prolongera autour du traditionnel feu de la Saint-Jean, accompagné de musique.
Une fête en famille, ouverte à tous, à ne pas manquer !
A partir de 15h, à la tour du Viala du Pas de Jaux   .

4 place du Logis Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89  latourduviala@templiers-larzac.com

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English :

Come celebrate Saint John’s Day in a festive and friendly atmosphere!

L’événement Feu de la St-Jean Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)