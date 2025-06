Feu de Saint Jean à Creysse Creysse 28 juin 2025 07:00

Lot

Feu de Saint Jean à Creysse Creysse Lot

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Feu de la St Jean dans le cadre de la journée vide-greniers et marché artisanal

Feu après le repas partagé

Renseignements et inscriptions au 06.78.11.55.18

18h30 Dj Alex Events

19h30 repas partagé .

Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 78 11 55 18

English :

St John’s bonfire as part of the day’s garage sale and craft market

Fire after the shared meal

Information and registration on 06.78.11.55.18

German :

Johannisfeuer im Rahmen des Tages mit Flohmarkt und Kunsthandwerkermarkt

Feuer nach dem gemeinsamen Essen

Informationen und Anmeldungen unter 06.78.11.55.18

Italiano :

Falò di San Giovanni nell’ambito della vendita di garage e del mercatino dell’artigianato

Fuoco dopo il pasto condiviso

Informazioni e prenotazioni allo 06.78.11.55.18

Espanol :

Hoguera de San Juan en el marco de la jornada de venta de garaje y mercadillo artesanal

Hoguera después de la comida compartida

Información y reservas en el 06.78.11.55.18

