Feu de Saint-Jean Stade Grosjean Le Thillot 28 juin 2025 21:00

Vosges

Feu de Saint-Jean Stade Grosjean 10 Rue des Tanneries Le Thillot Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 21:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Feu de Saint-Jean. Restauration et buvette sur place, ambiance musicale assurée par Vendest.Tout public

Stade Grosjean 10 Rue des Tanneries

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 6 14 30 49 23

English :

St John’s bonfire. Food and refreshments on site, with music by Vendest.

German :

Feuer des Heiligen Johannes. Essen und Trinken vor Ort, musikalische Untermalung durch Vendest.

Italiano :

Falò di Saint-Jean. Cibo e rinfreschi sul posto, con la musica dei Vendest.

Espanol :

Hoguera de Saint-Jean. Comida y refrescos in situ, con música a cargo de Vendest.

L’événement Feu de Saint-Jean Le Thillot a été mis à jour le 2025-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES