Feu de Saint-Jean Thenay 21 juin 2025 20:00

Indre

Feu de Saint-Jean Thenay Indre

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Allez c est parti pour une sacrée soirée « feu de St Jean » a Thenay.

Pensez à réserver pour le repas champêtre.

Soirée animée par Guinget’up by monsieur Jack à partir de 20h, retraite au flambeaux (22h), embrasement du feu (22h30). Possibilité de repas sur place (parmentier de canard) sur réservation. 14 .

Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 04 44 85 42

English :

Let’s get ready for one heck of a St John’s Fire evening in Thenay.

Don’t forget to book for the country-style meal

German :

Es wird ein toller Abend mit dem Johannisfeuer in Thenay.

Denken Sie daran, für das ländliche Essen zu reservieren

Italiano :

Forza, prepariamoci a una serata da « fuoco di San Giovanni » a Thenay.

Non dimenticate di prenotare per il pasto in stile country

Espanol :

Vamos, prepárense para una noche infernal de « fuego de San Juan » en Thenay.

No olvide reservar para la comida campestre

L’événement Feu de Saint-Jean Thenay a été mis à jour le 2025-06-17 par Destination Brenne