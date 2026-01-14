Feu de Tchénivré Lapoutroie

Feu de Tchénivré

Parc Hélène Parmentier Lapoutroie Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-08 17:30:00

fin : 2026-02-08 21:30:00

2026-02-08

Venez participer à cette tradition séculaire dans une ambiance conviviale! Petite buvette avec du vin chaud.

Fête traditionnelle païenne annonciatrice du printemps.

Les sapins sont brûlés, purifiant la nature et marquant ainsi le début de la fin de l’hiver.

Sur place buvette avec vin chaud. Vous pouvez partager beignets et gâteaux. 0 .

Parc Hélène Parmentier Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 10

Come and join in this age-old tradition in a convivial atmosphere! Small refreshment bar with mulled wine.

