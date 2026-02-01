Feu de Tchénivré Orbey
Feu de Tchénivré Orbey dimanche 22 février 2026.
Feu de Tchénivré
Roche du pin Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-22 18:00:00
fin : 2026-02-22 23:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Le Feu de Tchénivré revient pour un moment chaleureux et convivial, fidèle à une tradition ancestrale.
Rejoignez-nous pour célébrer une tradition ancestrale qui marque la fin de l’hiver et l’arrivée tant attendue du printemps !
Le Feu de Tchénivré, fête païenne symbolique, embrase les sapins pour purifier la nature et chasser les rigueurs de l’hiver. Venez partager ce moment convivial autour des flammes et laissez-vous porter par la magie de cette tradition.
Sur place buvette et petite restauration pour réchauffer corps et esprit ! .
Roche du pin Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Feu de Tchénivré is back for a warm and friendly event, faithful to an ancestral tradition.
L’événement Feu de Tchénivré Orbey a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg