Feu de Tchénivré Orbey

Feu de Tchénivré

Roche du pin Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-22 18:00:00

fin : 2026-02-22 23:00:00

2026-02-22

Le Feu de Tchénivré revient pour un moment chaleureux et convivial, fidèle à une tradition ancestrale.

Rejoignez-nous pour célébrer une tradition ancestrale qui marque la fin de l’hiver et l’arrivée tant attendue du printemps !

Le Feu de Tchénivré, fête païenne symbolique, embrase les sapins pour purifier la nature et chasser les rigueurs de l’hiver. Venez partager ce moment convivial autour des flammes et laissez-vous porter par la magie de cette tradition.

Sur place buvette et petite restauration pour réchauffer corps et esprit ! .

Roche du pin Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

The Feu de Tchénivré is back for a warm and friendly event, faithful to an ancestral tradition.

