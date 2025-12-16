Feu du solstice Larrau

Feu du solstice

Bourg Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Le collectif Hebentik vous invite à Larrau.

Le solstice d’hiver symbolise la renaissance et le retour du soleil après le jour le plus court de l’année et la nuit la plus longue. Venez fêter cet évènement en dansant et en chantant autour d’un magnifique feu allumé à cette occasion. .

Bourg Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

