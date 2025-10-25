FEU Fleix

FEU Fleix samedi 25 octobre 2025.

4 Rue de l’École Fleix Vienne

FEU D’ARTIFICE

FLEIX Arrière salle des fêtes 17h00

Programme Blind test et Karaoké sur écran géant, bal après le feu d’artifice. Toutes ces activités sont animées par DJ SET by MOHAVES.

Buvette & Food truck toute la soirée

Rens. Entrée gratuite www.fleixloisirs.org comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr 06 45 66 90 14 .

4 Rue de l'École Fleix 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 66 90 14 comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr

