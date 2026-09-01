FEU LA MERE DE MADAME MAISON ISALGUIER 31190 AUTERIVE Auterive

Informations pratiques

Auterive

FEU LA MERE DE MADAME

MAISON ISALGUIER 31190 AUTERIVE 6 Rue Saint-Michel Auterive Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

« Un quiproquo hilarant où un mari, croyant sa belle-mère décédée, se retrouve embarqué dans une cascade de mensonges… jusqu’à ce qu’elle réapparaisse ! »

Dans FEU LA MERE DE MADAME, George Feydeau condense en un acte une crise domestique où chaque tentative de calme accélère le désordre.

Les mots se heurtent, les gestes se répètent, les corps s’agitent. Tout va trop vite pour réfléchier, trop loin pour revenir en arrière.

Derrière la mécanique comique, Feydeau esquisse le portrait d’êtres pris au piège de leur habitudes , de leurs contradictions et de leur peur de perdre la face. .

MAISON ISALGUIER 31190 AUTERIVE 6 Rue Saint-Michel Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie lesextracteurs@gmail.com

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English :

« A hilarious misunderstanding in which a husband, believing his mother-in-law has passed away, finds himself caught up in a web of lies… until she reappears! »

L’événement FEU LA MERE DE MADAME Auterive a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE