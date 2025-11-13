FEU LA MÈRE DE MADAME THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse

FEU LA MÈRE DE MADAME

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16.8 – 16.8 – 22.8 EUR

16.8

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-15 21:30:00

2025-11-13

L’auteur nous propose, avec humour et dérision, un regard sur la vie de couple dans l’univers du théâtre de boulevard propre au début du 20e siècle.

Alors qu’Yvonne dort profondément au lever de rideau, elle est réveillée par la sonnerie de la porte d’entrée. Yvonne Qu’est-ce que c’est que ça ? (Nouveau coups de sonnette) Je parie que c’est Lucien qui a oublié sa clé ! … Alors que tout les appelle à aller se coucher Lucien et Yvonne seront pris dans une spirale d’évènements qui fera dévier leur soirée vers un avenir inattendu. 16.8 .

+33 5 62 16 24 59

With humor and derision, the author takes a look at married life in the world of boulevard theater at the beginning of the 20th century.

Die Autorin wirft auf humorvolle und spöttische Weise einen Blick auf das Leben eines Paares in der Welt des Boulevardtheaters zu Beginn des 20.

Con umorismo e derisione, l’autore analizza la vita coniugale nel mondo del teatro di boulevard all’inizio del XX secolo.

Con humor y sorna, el autor echa un vistazo a la vida conyugal en el mundo del teatro de bulevar a principios del siglo XX.

