FEUILLE D’ERABLE – LE SPOTLIGHT – LILLE Lille

FEUILLE D’ERABLE Début : 2025-12-30 à 10:30. Tarif : – euros.

Petit Jean veut apprendre à skier à son fidèle ami le chat Mitsou et voilà que débute une belle aventure teintée d’amitié et de solidarité ! Il paraît même que le pays des Lutins n’est pas loin et qu’une grande course aura bientôt lieu… Qui va gagner la feuille d’Érable ?A Partir de 2.5 ans durée de 45 mn

LE SPOTLIGHT – LILLE 100, rue Léon Gambetta 59000 Lille 59