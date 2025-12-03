FEUILLE D’ERABLE – THEATRE MARISKA Cysoing

FEUILLE D’ERABLE Début : 2025-12-03 à 10:30. Tarif : – euros.

Pappy va couper du bois dans la forêt, tandis que Petit Jean veut apprendre à skier à son fidèle ami le chat Mitsou.Et voilà que débute une belle aventure teintée d’amitié et de solidarité entre Petit Jean, le Caribou et tous les autres habitants de la haute montagne.Il paraît même que le pays des Lutins n’est pas loin et qu’une grande course aura bientôt lieu…Qui va gagner la feuille d’Érable ?

THEATRE MARISKA 2 PLACE DE LA GARE 59830 Cysoing 59