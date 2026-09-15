Feuilles d’automne en famille La Tisanerie Pontarlier
mardi 20 octobre 2026 · La Tisanerie · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Feuilles d’automne en famille
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21
Organisé par Catherine BLIN.
Après un tour dans le parc du Grand Cours pour reconnaître les principaux arbres par une approche sensorielle, petits et grands vont découvrir l’oeuvre éphémère qu’est le LAND ART et le mettre en pratique avec les feuilles d’automne. .
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 50 28 54 blin.cat@free.fr
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English : Feuilles d’automne en famille
L’événement Feuilles d’automne en famille Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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