Feuilles d’automne en famille La Tisanerie Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Feuilles d’automne en famille

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-21

Organisé par Catherine BLIN.

Après un tour dans le parc du Grand Cours pour reconnaître les principaux arbres par une approche sensorielle, petits et grands vont découvrir l’oeuvre éphémère qu’est le LAND ART et le mettre en pratique avec les feuilles d’automne. .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 50 28 54 blin.cat@free.fr

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English : Feuilles d’automne en famille

L’événement Feuilles d’automne en famille Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS