Feuilles d’automne La Tisanerie Pontarlier
Feuilles d’automne La Tisanerie Pontarlier mercredi 22 octobre 2025.
Feuilles d’automne La Tisanerie
La Tisanerie Pontarlier Doubs
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-28 17:00:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-28
Organisé par La Tisanerie et Catherine Blin.
Après un tour dans le parc du Grand Cours pour reconnaitre les principaux arbres par une approche sensorielle, le groupe découvrira l’œuvre éphémère qu’est le land’art et le mettre en pratique avec les feuilles d’automne. Rdv à la tisanerie et fin à la tisanerie autour d’un goûter. .
La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 50 28 54 blin.cat@free.fr
English : Feuilles d’automne La Tisanerie
German : Feuilles d’automne La Tisanerie
Italiano :
Espanol :
L’événement Feuilles d’automne La Tisanerie Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS