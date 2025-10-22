Feuilles d’automne La Tisanerie Pontarlier

Feuilles d’automne La Tisanerie Pontarlier mercredi 22 octobre 2025.

Feuilles d’automne La Tisanerie

La Tisanerie Pontarlier Doubs

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-28

Organisé par La Tisanerie et Catherine Blin.

Après un tour dans le parc du Grand Cours pour reconnaitre les principaux arbres par une approche sensorielle, le groupe découvrira l’œuvre éphémère qu’est le land’art et le mettre en pratique avec les feuilles d’automne. Rdv à la tisanerie et fin à la tisanerie autour d’un goûter. .

La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 50 28 54 blin.cat@free.fr

English : Feuilles d’automne La Tisanerie

German : Feuilles d’automne La Tisanerie

Italiano :

Espanol :

L’événement Feuilles d’automne La Tisanerie Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS