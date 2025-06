« Feuilles qui roulent » une bibliothèque mobile sur les arbres – Parc du Grand Blottereau Nantes 2 juillet 2025 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-02 14:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit sans inscription

Venez profiter d’un moment de lecture SOUS les arbres avec des livres SUR les arbres (BD, jeunesse, etc.). Jumelles et podcasts disponibles pour profiter des arbres.

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000