Feuilleton littéraire A la recherche du temps perdu de Marcel Proust Béguinage de Valognes Valognes

Feuilleton littéraire A la recherche du temps perdu de Marcel Proust

Béguinage de Valognes 65 Rue Henri-Cornat Valognes Manche

Début : 2026-01-12 18:30:00

fin : 2026-05-11

2026-01-12 2026-01-26 2026-02-09 2026-02-23 2026-03-09 2026-03-23 2026-04-13 2026-04-27 2026-05-11 2026-05-25

Le Béguinage de Valognes et les éditions du Roi barbu proposent tous les 2èmes et 4èmes lundis à 18h30 un feuilleton littéraire lectures à 3 voix A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU Marcel Proust.

1er volume Du Côté de chez Swann.

18h15 accueil.

18h30 lecture.

19h30 auberge espagnole.

21h nous nous disons à dans 15 jours .

Sur place HelloAsso. .

Béguinage de Valognes 65 Rue Henri-Cornat Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 59 40 92 65 leseditionsduroibarbu@gmail.com

English : Feuilleton littéraire A la recherche du temps perdu de Marcel Proust

