Feuilleton littéraire A la recherche du temps perdu de Marcel Proust Béguinage de Valognes Valognes

Feuilleton littéraire A la recherche du temps perdu de Marcel Proust
Béguinage de Valognes 65 Rue Henri-Cornat Valognes Manche
Début : 2026-01-12 18:30:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-01-12 2026-01-26 2026-02-09 2026-02-23 2026-03-09 2026-03-23 2026-04-13 2026-04-27 2026-05-11 2026-05-25
Le Béguinage de Valognes et les éditions du Roi barbu proposent tous les 2èmes et 4èmes lundis à 18h30 un feuilleton littéraire lectures à 3 voix A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU Marcel Proust.
1er volume Du Côté de chez Swann.
18h15 accueil.
18h30 lecture.
19h30 auberge espagnole.
21h nous nous disons à dans 15 jours .
Béguinage de Valognes 65 Rue Henri-Cornat Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 59 40 92 65 leseditionsduroibarbu@gmail.com
