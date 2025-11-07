Feuillets d’Automne 2025 Jonzac
Feuillets d’Automne 2025 Jonzac vendredi 7 novembre 2025.
Feuillets d’Automne 2025
Salles de spectacle de la ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 11 – 11 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-06
5 spectacles sont programmés dans le cadre des « Feuillets d’Automne 2025 ».
Programme et réservation dès le 1 septembre Office de Tourisme de Jonzac.
.
Salles de spectacle de la ville de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
English :
5 shows are scheduled as part of « Feuillets d?Automne 2025 ».
Program and booking from September 1 Jonzac Tourist Office.
German :
im Rahmen der « Feuillets d’Automne 2025 » sind 5 Aufführungen geplant.
Programm und Reservierung ab dem 1. September Office de Tourisme de Jonzac.
Italiano :
5 spettacoli sono previsti nell’ambito di « Feuillets d’Automne 2025 ».
Programma e prenotazioni dal 1° settembre Ufficio del Turismo di Jonzac.
Espanol :
5 espectáculos programados en el marco de « Feuillets d’Automne 2025 ».
Programa y reservas a partir del 1 de septiembre Oficina de Turismo de Jonzac.
L’événement Feuillets d’Automne 2025 Jonzac a été mis à jour le 2025-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac