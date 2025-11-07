Feuillets d’Automne 2025

Salles de spectacle de la ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-06

5 spectacles sont programmés dans le cadre des « Feuillets d’Automne 2025 ».

Programme et réservation dès le 1 septembre Office de Tourisme de Jonzac.

Salles de spectacle de la ville de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

5 shows are scheduled as part of « Feuillets d?Automne 2025 ».

Program and booking from September 1 Jonzac Tourist Office.

German :

im Rahmen der « Feuillets d’Automne 2025 » sind 5 Aufführungen geplant.

Programm und Reservierung ab dem 1. September Office de Tourisme de Jonzac.

Italiano :

5 spettacoli sono previsti nell’ambito di « Feuillets d’Automne 2025 ».

Programma e prenotazioni dal 1° settembre Ufficio del Turismo di Jonzac.

Espanol :

5 espectáculos programados en el marco de « Feuillets d’Automne 2025 ».

Programa y reservas a partir del 1 de septiembre Oficina de Turismo de Jonzac.

L’événement Feuillets d’Automne 2025 Jonzac a été mis à jour le 2025-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac