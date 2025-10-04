Feutrage à l’aiguille Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux Beaucamps-le-Vieux

Feutrage à l’aiguille Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux Somme

Nombre de place limité, matériel fourni sur place

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Nous vous proposons d’apprendre la technique du feutrage de la laine à l’aiguille et de réaliser une petite fleur, un animal ou un petit paysage.

Pour tous à partir de 8 ans.

Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux 3 rue de la Poste 80430 Beaucamps-le-Vieux Beaucamps-le-Vieux 80430 Somme Hauts-de-France 0322473781 https://www.mediatheques-cc2so.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0322473781 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.blv@cc2so.fr »}]

