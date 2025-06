Feux d’artifice à Condat Condat 14 juillet 2025 23:00

Feux d’artifice à Condat pour la fête des associations du 14 Juillet

Précédé d’un repas à la salle des fêtes

.

Condat 46110 Lot Occitanie

English :

Fireworks in Condat for the July 14th association festival

Preceded by a meal at the salle des fêtes

German :

Feuerwerk in Condat für das Fest der Vereine am 14. Juli

Vorangegangen ist ein Essen im Festsaal

Italiano :

Fuochi d’artificio a Condat per la festa delle associazioni del 14 luglio

Preceduta da un pranzo nella sala del villaggio

Espanol :

Fuegos artificiales en Condat para la fiesta de la asociación del 14 de julio

Precedidos de una comida en el salón del pueblo

