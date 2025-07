Feux d’artifice à l’Étang de Chaume Étang de Chaume Le Thillot

Étang de Chaume Chemin de la Chaume Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 19:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

L’association Anim’Thillot organise ses traditionnels feux d’artifice à 22h30 sur le site de l’étang de Chaume. Buvette et restauration sur place.Tout public

Étang de Chaume Chemin de la Chaume Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 6 78 95 09 37 michel.villaume88@gmail.com

English :

The association Anim’Thillot organizes its traditional fireworks at 10:30 pm on the site of the pond of Chaume. Refreshment bar and catering on the spot.

German :

Der Verein Anim’Thillot organisiert sein traditionelles Feuerwerk um 22:30 Uhr auf dem Gelände des Étang de Chaume. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

L’associazione Anim’Thillot organizza il suo tradizionale spettacolo pirotecnico alle 22.30 sul sito dell’Etang de Chaume. Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.

Espanol :

La asociación Anim’Thillot organiza su tradicional espectáculo de fuegos artificiales a las 22.30 h en el emplazamiento del Etang de Chaume. Refrescos y comida disponibles in situ.

L’événement Feux d’artifice à l’Étang de Chaume Le Thillot a été mis à jour le 2025-07-22 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES