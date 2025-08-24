Feux d’artifice au Festival De fibres en musique Quai du Saumon Mauges-sur-Loire

Feux d’artifice au Festival De fibres en musique

Quai du Saumon MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-08-24 22:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Le Festival de Fibres en Musique à Montjean-sur-Loire est une véritable rencontre entre les cultures et les générations !

Né il y a 28 ans à l’initiative des anciens producteurs de chanvre de la vallée de la Loire, le festival de Fibres en Musique montre les gestes de la culture et du travail de cette plante qui se pratiquaient dans cette région jusqu’au milieu des années 60 pour la confection de cordage, textile ….

Animations durant tout le week-end et feu d’artifice le dimanche soir Feu d’artifice musical offert par la commune de Mauges-sur-Loire à partir de 22h. .

Quai du Saumon MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 80 46

English :

The Festival de Fibres en Musique in Montjean-sur-Loire is a true meeting of cultures and generations!

German :

Das Festival de Fibres en Musique in Montjean-sur-Loire ist eine echte Begegnung zwischen den Kulturen und Generationen!

Italiano :

Il Festival de Fibres en Musique di Montjean-sur-Loire è un vero incontro di culture e generazioni!

Espanol :

El Festival de Fibras en Música de Montjean-sur-Loire es un auténtico encuentro de culturas y generaciones

