Bonnétage

Feux d’artifice

Place Bernard Lambert Bonnétage Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée festive avec animation DJ, repas, snack, buvette, suivie du tir des feux d’artifice. .

Place Bernard Lambert Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 04 20 24 cdfbonnetage@gmail.com

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English : Feux d’artifice

L’événement Feux d’artifice Bonnétage a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER