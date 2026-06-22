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Feux d’artifice Bonnétage

Feux d’artifice Bonnétage samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Place Bernard Lambert
Ville
25210 Bonnétage
Département
Doubs
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Bonnétage

Feux d’artifice

Place Bernard Lambert Bonnétage Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée festive avec animation DJ, repas, snack, buvette, suivie du tir des feux d’artifice.   .

Place Bernard Lambert Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 04 20 24  cdfbonnetage@gmail.com

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English : Feux d’artifice

L’événement Feux d’artifice Bonnétage a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER