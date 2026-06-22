Feux d’artifice Bonnétage
Feux d’artifice Bonnétage samedi 4 juillet 2026.
Bonnétage
Feux d’artifice
Place Bernard Lambert Bonnétage Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée festive avec animation DJ, repas, snack, buvette, suivie du tir des feux d’artifice. .
Place Bernard Lambert Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 04 20 24 cdfbonnetage@gmail.com
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English : Feux d’artifice
L’événement Feux d’artifice Bonnétage a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER