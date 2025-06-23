Feux d’artifice Bransat
Feux d’artifice Bransat samedi 13 décembre 2025.
Feux d’artifice
Au stade Bransat Allier
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Fêtez l’arrivée de l’hiver à Bransat ! Un feu d’artifice illuminera le ciel de décembre. Venez partager un moment féerique en famille !
Au stade Bransat 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 40 91 mairie-bransat@wanadoo.fr
English :
Celebrate the arrival of winter in Bransat! A fireworks display will light up the December sky. Come and share a magical moment with your family!
German :
Feiern Sie die Ankunft des Winters in Bransat! Ein Feuerwerk wird den Dezemberhimmel erleuchten. Genießen Sie einen märchenhaften Moment mit Ihrer Familie!
Italiano :
Festeggiate l’arrivo dell’inverno a Bransat! Uno spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo di dicembre. Venite a condividere un momento magico con la vostra famiglia!
Espanol :
Celebra la llegada del invierno en Bransat Un castillo de fuegos artificiales iluminará el cielo de diciembre. ¡Ven a compartir un momento mágico con tu familia!
L’événement Feux d’artifice Bransat a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme Val de Sioule