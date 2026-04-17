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Feux d’artifice Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Feux d’artifice Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Feux d’artifice Villa Arnaga Cambo-les-Bains lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Villa Arnaga

Adresse : Avenue du Docteur Alexandre Camino

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Feux d’artifice

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Ouverture du site à partir de 20h.
Déambulations des masques vénitiens, concert de l’harmonie de Cambo et feu d’artifice   .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92 

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English : Feux d’artifice

L’événement Feux d’artifice Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains

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