Feux d’artifice Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Feux d’artifice

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Ouverture du site à partir de 20h.

Déambulations des masques vénitiens, concert de l’harmonie de Cambo et feu d’artifice .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92

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English : Feux d’artifice

L’événement Feux d’artifice Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains