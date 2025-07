Feux d’artifice Chantelle

Feux d’artifice Chantelle lundi 14 juillet 2025.

Feux d’artifice

Salle R. Chardonnet et stade Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Rejoignez-nous à la Salle Chardonnet pour une soirée conviviale et festive !

Au programme :

19h Apéritif et Repas plancha (12 €)

21h45 Retraite aux flambeaux

22h45 Bal gratuit pour clôturer la soirée en musique.

Salle R. Chardonnet et stade Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 62 21

English :

Join us at the Salle Chardonnet for a convivial, festive evening!

Program:

7pm: Aperitif and plancha dinner (12 ?)

9:45pm: Torchlight procession

10:45pm: Free ball to close the evening with music.

German :

Begleiten Sie uns in den Salle Chardonnet zu einem geselligen und festlichen Abend!

Auf dem Programm stehen:

19 Uhr: Aperitif und Plancha-Essen (12 ?)

21.45 Uhr: Fackelzug durch die Stadt

22.45 Uhr: Kostenloser Ball, um den Abend musikalisch abzuschließen.

Italiano :

Unitevi a noi alla Salle Chardonnet per una serata conviviale e festosa!

In programma:

ore 19.00: Aperitivo e cena plancha (12?)

ore 21.45: Fiaccolata

ore 22.45: Ballo libero per concludere la serata con la musica.

Espanol :

Únase a nosotros en la Salle Chardonnet para disfrutar de una velada festiva y agradable

En el programa

19.00 h: Aperitivo y comida de plancha (12?)

21.45 h: desfile de antorchas

22.45 h: Baile libre para cerrar la velada con música.

