Feux d’artifice, Cimetière de Maincy, Maincy

Informations pratiques

Feux d’artifice Samedi 19 septembre, 22h30 Cimetière de Maincy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Pour clôturer la première journée en beauté, laissez- vous émerveiller par un spectacle pyrotechnique qui illuminera le ciel de Maincy, organisé par le Comité des Fêtes.

À la fin du deuxième concert à la bougie, le comité des fêtes vous invitera à une marche jusqu’au cimetière.

Cimetière de Maincy Rue des 3 moulins 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France

Pour clôturer la première journée en beauté, laissez- vous émerveiller par un spectacle pyrotechnique qui illuminera le ciel de Maincy, organisé par le Comité des Fêtes.

©Mairie de Maincy