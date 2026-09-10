UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Maincy

Feux d’artifice, Cimetière de Maincy, Maincy

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière de Maincy · Maincy

Feux d’artifice, Cimetière de Maincy, Maincy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cimetière de Maincy
Adresse
Rue des 3 moulins 77950 Maincy
Ville
77950 Maincy
Département
Seine-et-Marne

Feux d’artifice Samedi 19 septembre, 22h30 Cimetière de Maincy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Pour clôturer la première journée en beauté, laissez- vous émerveiller par un spectacle pyrotechnique qui illuminera le ciel de Maincy, organisé par le Comité des Fêtes.
À la fin du deuxième concert à la bougie, le comité des fêtes vous invitera à une marche jusqu’au cimetière.

Cimetière de Maincy Rue des 3 moulins 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France
Pour clôturer la première journée en beauté, laissez- vous émerveiller par un spectacle pyrotechnique qui illuminera le ciel de Maincy, organisé par le Comité des Fêtes.

©Mairie de Maincy

À voir aussi à Maincy (Seine-et-Marne)