Feux d’artifice, Cimetière de Maincy, Maincy
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière de Maincy · Maincy
Informations pratiques
Feux d’artifice Samedi 19 septembre, 22h30 Cimetière de Maincy Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Pour clôturer la première journée en beauté, laissez- vous émerveiller par un spectacle pyrotechnique qui illuminera le ciel de Maincy, organisé par le Comité des Fêtes.
À la fin du deuxième concert à la bougie, le comité des fêtes vous invitera à une marche jusqu’au cimetière.
Cimetière de Maincy Rue des 3 moulins 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France
Pour clôturer la première journée en beauté, laissez- vous émerveiller par un spectacle pyrotechnique qui illuminera le ciel de Maincy, organisé par le Comité des Fêtes.
©Mairie de Maincy
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