Feux d’artifice Fête Nationale Stade Guillaume Warmuz Blanzy

Stade Guillaume Warmuz Rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire

14 juillet 2025 20:00:00

Préparez-vous à célébrer le 14 juillet, jour de la Fête Nationale française, qui commémore la prise de la Bastille en 1789 et l’union de la France autour des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

La ville de Blanzy a le plaisir de vous annoncer que cette année encore, sa belle commune s’illuminera de mille feux pour l’occasion ! Rendez-vous le 14 juillet à la nuit tombée pour un spectacle pyrotechnique à couper le souffle.

Le comité des fêtes proposera un stand de rafraîchissements, crêpes et gaufres, pour votre plus grand plaisir, et sera accompagné par l’Harmonie Municipale en début de soirée.

Venez en famille ou entre amis pour partager ce moment magique ! .

Stade Guillaume Warmuz Rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 00 99 communication@blanzy71.fr

