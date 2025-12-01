Feux d’Artifice Soirée du 31 Décembre

Bourges Cher

Début : 2025-12-31 23:30:00

fin : 2026-01-01

2025-12-31

Accueillez la nouvelle année sous un ciel illuminé !

La Ville de Bourges vous donne rendez-vous place Séraucourt pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année autour d’un feu d’artifice festif et familial.

Dès 23h30, profitez d’une ambiance musicale pour vous plonger dans la fête et ne rien manquer du grand décompte. À minuit, le ciel s’embrasera de couleurs éclatantes pour offrir un moment magique à partager entre amis ou en famille. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

English :

Welcome in the New Year under an illuminated sky!

