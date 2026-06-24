Feux d’artifice Place de l’Eglise Taxat-Senat

Informations pratiques

Taxat-Senat

Feux d’artifice

Place de l’Eglise La Halle, Place de l’Eglise Taxat-Senat Allier

Tarif : 8 – 8 – EUR

Menu enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A la veille des célébrations du 14 juillet, repas champêtre, feu d’artifice et guinguette sont organisés par l’ensemble des associations et la municipalité de de Taxat-Senat. Au menu Melon Saucisse/Merguez frites fromage tarte café

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Place de l’Eglise La Halle, Place de l’Eglise Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 65 52 01

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English :

On the eve of the July 14 celebrations, a picnic, fireworks, and an open-air dance are organized by all the local associations and the municipality of Taxat-Senat. On the menu: Melon, sausage/merguez, French fries, cheese, tart, and coffee

L’événement Feux d’artifice Taxat-Senat a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule