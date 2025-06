Feux d’artifice Stade des viaux Vagney 13 juillet 2025 21:00

Vosges

Feux d’artifice Stade des viaux Place de la Libération Vagney Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 21:00:00

fin : 2025-07-13 23:00:00

2025-07-13

Début des festivités à 21h avec animations et concerts, à 22h30 feux d’artifice. Buvette et petite restauration.Tout public

Stade des viaux Place de la Libération

Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 70 18

English :

Festivities start at 9pm with entertainment and concerts, and fireworks at 10:30pm. Refreshment bar and snacks.

German :

Beginn der Feierlichkeiten um 21 Uhr mit Unterhaltung und Konzerten, um 22.30 Uhr Feuerwerk. Getränke und kleine Speisen.

Italiano :

I festeggiamenti iniziano alle 21.00 con intrattenimento e concerti, seguiti dai fuochi d’artificio alle 22.30. Bar e snack per rifocillarsi.

Espanol :

Los festejos comienzan a las 21:00 horas con espectáculos y conciertos, seguidos de fuegos artificiales a las 22:30 horas. Bar de refrescos y aperitivos.

