Feux d’artifices de la fusion Saint-André-d’Allas

Esplanade de la salle des fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne

Il y a 200 ans, le 8 juin 1825, sur ordonnance royale, les villages de Saint André et d’Allas l’évêque fusionnaient ! Les feux d’artifice du bicentenaire de cette fusion, initialement prévus le 23 août seront tirés

Samedi 20 septembre à 22h30, Esplanade de la salle des fêtes.

En attendant les feux, il sera possible de se restaurer sur place à partir de 19h30 Repas proposé par le restaurant Lo Gorissado 20€. Les Barjots , Club des caisses à savon, s’occuperont de l’intendance !

Ce sera l’occasion de fêter les 20 ans du club, qui le lendemain, organisera sa traditionnelle course dans la descente du bourg. .

Esplanade de la salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 88 34 12

