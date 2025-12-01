Feux d’artifices du Nouvel An Ribeauvillé
Feux d’artifices du Nouvel An Ribeauvillé mercredi 31 décembre 2025.
Feux d’artifices du Nouvel An
Place de la République Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31 23:59:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Célébrez le passage à la nouvelle année en profitant d’un grandiose spectacle pyrotechnique !
Célébrez le passage à la nouvelle année en profitant d’un grandiose spectacle pyrotechnique ! .
Place de la République Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
English :
Celebrate the arrival of the new year with a spectacular fireworks display!
German :
Feiern Sie den Jahreswechsel mit einer grandiosen Pyrotechnik-Show!
Italiano :
Festeggiate l’arrivo del nuovo anno con uno spettacolare spettacolo pirotecnico!
Espanol :
Celebre la llegada del Año Nuevo con un espectacular castillo de fuegos artificiales
L’événement Feux d’artifices du Nouvel An Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr