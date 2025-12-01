Feux d’artifices du Nouvel An

Place de la République Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 23:59:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Célébrez le passage à la nouvelle année en profitant d’un grandiose spectacle pyrotechnique !

Célébrez le passage à la nouvelle année en profitant d’un grandiose spectacle pyrotechnique ! .

Place de la République Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Celebrate the arrival of the new year with a spectacular fireworks display!

German :

Feiern Sie den Jahreswechsel mit einer grandiosen Pyrotechnik-Show!

Italiano :

Festeggiate l’arrivo del nuovo anno con uno spettacolare spettacolo pirotecnico!

Espanol :

Celebre la llegada del Año Nuevo con un espectacular castillo de fuegos artificiales

L’événement Feux d’artifices du Nouvel An Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr