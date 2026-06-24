Informations pratiques

Port-Lesney

Feux d’artifices Port-Lesney

Rue Edgar Faure Port-Lesney Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Feux D’artifices de Port-Lesney

Feux d’artifices, restauration rapide et buvette.

Horaires

Restauration rapide a partir de 18h

Feux d’artifices en fonction de la nuit, environ 22h .

Rue Edgar Faure Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Feux d’artifices Port-Lesney

L’événement Feux d’artifices Port-Lesney Port-Lesney a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR