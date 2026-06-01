Brouilla

FEUX DE LA SAINT JEAN

place de la République Brouilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

La fête traditionnelle de la Saint Jean aura lieu à Brouilla.

Nous vous donnons rendez-vous le 23 juin dès 20h.

Venez nombreux…

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place de la République Brouilla 66620 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 33 11

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English :

The traditional Saint John’s Day celebration will take place in Brouilla.

We look forward to seeing you on June 23 at 8pm.

Come one, come all…

L’événement FEUX DE LA SAINT JEAN Brouilla a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI ASPRES-THUIR